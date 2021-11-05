Уайт оценил возможность появления Хасбика в октагоне UFC

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Президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дана Уайт допустил, что блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, сможет выступить в поединке под эгидой промоушена.
Уайт оценил возможность появления Хасбика в октагоне UFC
  • Reuters

«Я скажу вам кое-что. Помните видео, которое он опубликовал: «Дана Уайт, я лечу в Абу-Даби на турнир UFC»? А затем я ответил ему: «Я тоже лечу». Это стало самым просматриваемым видео, которое я когда-либо постил в Instagram», — цитирует Уайта Fight Time.

По его словам, ролик посмотрели 6,4 млн человек, хотя у него всего 6,7 млн подписчиков. Он назвал данную ситуацию невероятной, а также отметил, что симпатизирует Хасбику. 

«Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что вероятность его появления в октагоне больше нуля», — добавил Уайт.

Ранее российский боец Ислам Махачев рассказал, почему после победы над новозеландцем Дэном Хукером побежал к Хасбику.

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