Макгрегор оскорбил российского блогера Хасбика

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор грубо высказался в адрес российского блогера Хасбика.

«С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота. Маленький вонючий вырожденец. Поставлю себе целью закинуть им трехочковый бросок», — написал Конор в соцсетях.

Напомним, что Хасбик назвал своего петуха в честь «Ноториуса». Именно такой псевдоним носит Конор Макгрегор.

Хасбик также является близким другом российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Ислам Махачев не исключил, что проведёт с Чарльзом Оливейрой больше одного боя.