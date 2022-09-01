Макгрегор оскорбил российского блогера Хасбика
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«С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота. Маленький вонючий вырожденец. Поставлю себе целью закинуть им трехочковый бросок», — написал Конор в соцсетях.
Напомним, что Хасбик назвал своего петуха в честь «Ноториуса». Именно такой псевдоним носит Конор Макгрегор.
Хасбик также является близким другом российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Ислам Махачев не исключил, что проведёт с Чарльзом Оливейрой больше одного боя.