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Макгрегор оскорбил российского блогера Хасбика

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор грубо высказался в адрес российского блогера Хасбика.
Макгрегор оскорбил российского блогера Хасбика
  • Gettyimages.ru

«С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота. Маленький вонючий вырожденец. Поставлю себе целью закинуть им трехочковый бросок», — написал Конор в соцсетях.

Напомним, что Хасбик назвал своего петуха в честь «Ноториуса». Именно такой псевдоним носит Конор Макгрегор.

Хасбик также является близким другом российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Ислам Махачев не исключил, что проведёт с Чарльзом Оливейрой больше одного боя.

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