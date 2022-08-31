Махачев не исключил, что проведёт с Оливейрой больше одного боя
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«Можем ли мы провести с Оливейрой больше чем один бой? Да. Сейчас это мой дивизион. Здесь есть Дариуш и Гамрот, которые умеют бороться. Тактих парней, как Дастин Порье, Джастин Гэтжи или Майкл Чендлер, Оливейра может снова побить, потому что у них нет борьбы и грепплинга. И тогда мы можем подраться снова», — сказал Махачев на YouTube-канале ESPN MMA.
Поединок между Оливейрой и Махачевым возглавит турнир UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби. На кону будет стоять вакантное звание чемпиона в лёгком весе.
За свою карьеру Махачев провёл 23 поединка, в 22 из которых одержал победу (14 — досрочно), и потерпел одно поражение. На счету Оливейры 33 выигранных боя (30 — досрочно) и восемь проигрышей.
Ранее Махачев упрекнул Оливейру в нежелании биться с ним.