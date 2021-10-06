Милонов рассказал о бое с Джигурдой

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился мнением о поединке против актёра Никиты Джигурды.

«Первый раз в жизни я вышел на ринг. Перчатки ни разу в жизни не надевал. Я старался держаться, несмотря на то что не занимаюсь боксом. Результат был ожидаем. Главное, что не испугался», — приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

Депутат заявил, что несколько организаций предложили ему провести бои после поединка с Джигурдой.

«Думаю, годик позанимаюсь, а потом уже смогу что-то сделать», — подытожил он.

Бой прошёл по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств и с запретом ударов в голову и по печени. Поединок продлился три раунда и завершился победой Джигурды единогласным решением судей.

Ранее Милонов прокомментировал предложение присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.