Кремлёв призвал допустить россиян и белорусов до международных турниров

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв призвал допустить российских и белорусских спортсменов до участия во всех международных соревнованиях.

«Пришло время разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех официальных соревнованиях по своим видам спорта, представляя свои страны», — приводит слова Кремлёва официальный сайт ассоциации.

Он также отметил, что нужно оставить спортсменов вне политики. По его словам, международные федерации должны защищать всех спортсменов и исключить дискриминацию по национальному признаку.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее в МОК высказались об отмене повторных выборов президента IBA.