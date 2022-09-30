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Кремлёв призвал допустить россиян и белорусов до международных турниров

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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв призвал допустить российских и белорусских спортсменов до участия во всех международных соревнованиях.
Кремлёв призвал допустить россиян и белорусов до международных турниров
  • РИА Новости

«Пришло время разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех официальных соревнованиях по своим видам спорта, представляя свои страны», — приводит слова Кремлёва официальный сайт ассоциации.

Он также отметил, что нужно оставить спортсменов вне политики. По его словам, международные федерации должны защищать всех спортсменов и исключить дискриминацию по национальному признаку.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее в МОК высказались об отмене повторных выборов президента IBA.

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