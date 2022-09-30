Кремлёв призвал допустить россиян и белорусов до международных турниров
- РИА Новости
«Пришло время разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех официальных соревнованиях по своим видам спорта, представляя свои страны», — приводит слова Кремлёва официальный сайт ассоциации.
Он также отметил, что нужно оставить спортсменов вне политики. По его словам, международные федерации должны защищать всех спортсменов и исключить дискриминацию по национальному признаку.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее в МОК высказались об отмене повторных выборов президента IBA.