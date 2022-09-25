МОК обеспокоен отменой выборов главы Международной ассоциации бокса

В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались об отмене повторных выборов президента Международной ассоциации бокса (IBA).

«МОК крайне обеспокоен внеочередным конгрессом IBA. В числе других тревожных сигналов, помимо того что состоялось только голосование за отказ от проведения выборов, а не сами выборы», — сообщает ТАСС.

Подчёркивается, что отстранение Украинской федерации бокса незадолго до конгресса IBA на основе спорных обвинений, а также хаотичные обстоятельства процедуры голосования также вызывают много вопросов.

В результате отмены выборов пост президента IBA сохранил россиянин Умар Кремлёв. 39-летний спортивный функционер возглавил федерацию в декабре 2020 года.

Ранее в Сочи на территории ФГБУ «Юг Спорт» состоялось торжественное открытие нового Центра прогресса бокса.