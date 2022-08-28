Кремлёв открыл в Сочи новый Центр прогресса бокса

В Сочи на территории ФГБУ «Юг Спорт» состоялось торжественное открытие нового Центра прогресса бокса.

В церемонии принял участие президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв, директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дрёмов, председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов, действующий чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев.

«Наша главная задача в том, чтобы дети были счастливы, а залы были доступными и бесплатными. Мы хотим, чтобы продолжала расти здоровая нация, подобная программа существует и успешно работает. Эту идею распространяют Международная ассоциация бокса и Федерация бокса России. Было принято решение об открытии нового Центра прогресса бокса в Сочи, потому что здесь можно заниматься круглый год. В городе прекрасная погода, солнце, море, свежий воздух. Для спортсменов подобные условия как помощь и идут на пользу. Плюс в том, что можно хорошо подготовиться до боя и восстановиться после», — заявил Кремлёв.

По его словам, центр отличается тем, что там будут использоваться самые современные тренажёры и новые технологии.

«Постепенно будем вводить новое и совершенствовать все залы в стране. В России открыты десять таких Центров прогресса бокса, и все они очень эффективно работают. Самое интересное, что в них тренируют взрослые вместе со своими детьми. Уникальность Центра прогресса бокса в Сочи в том, что судьи и тренерский штаб будут проходить обучение и практику», — добавил Кремлёв.



В центре собрана команда тренеров, специалистов и созданы необходимые условия для подготовки и развития чемпионов. Современный боксёрский зал, необходимый инвентарь позволят развить детско-юношеский спорт в России и повысить уровень профессионализма.

Ранее Кремлёв поздравил Бетербиева с победой и подарил российскому боксёру ключи от автомобиля.