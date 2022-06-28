Кремлёв поздравил Бетербиева с победой над Смитом и подарил спортсмену автомобиль

Короткая ссылка
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв провел встречу с Артуром Бетербиевым, поздравил титулованного боксёра с яркой победой и подарил российскому боксёру ключи от автомобиля.
Кремлёв поздравил Бетербиева с победой над Смитом и подарил спортсмену автомобиль
  • РИА Новости

«Сегодня чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев вернулся в Москву. Очень был рад такой тёплой дружеской встрече. Но самое приятное было увидеть реакцию на мой подарок. Искренние эмоции и неподдельный восторг. Ещё раз поздравляю Артура с заслуженной победой и желаю ему не останавливаться на достигнутом!» — написал Кремлёв в своем Telegram-канале.

19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Смитом-младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все свои поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее Бетербиев назвал выступление под канадским флагом вынужденной мерой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить