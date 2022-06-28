Кремлёв поздравил Бетербиева с победой над Смитом и подарил спортсмену автомобиль

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв провел встречу с Артуром Бетербиевым, поздравил титулованного боксёра с яркой победой и подарил российскому боксёру ключи от автомобиля.

«Сегодня чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев вернулся в Москву. Очень был рад такой тёплой дружеской встрече. Но самое приятное было увидеть реакцию на мой подарок. Искренние эмоции и неподдельный восторг. Ещё раз поздравляю Артура с заслуженной победой и желаю ему не останавливаться на достигнутом!» — написал Кремлёв в своем Telegram-канале.

19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Смитом-младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все свои поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее Бетербиев назвал выступление под канадским флагом вынужденной мерой.