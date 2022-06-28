Бетербиев назвал выступление под канадским флагом вынужденной мерой

Российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал свой выход на бой с американцем Джо Смитом — младшим под канадским флагом.

«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого выступал всегда под российским — надеюсь, не будут строго судить», — приводит слова Бетербиева РИА Новости.

19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Смитом-младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все свои поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее Бетербиев поделился мнением о возможных следующих соперниках в профессиональной карьере.