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Махно проиграл Рябому нокаутом в главном поединке турнира «Наше дело»

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Стали известны результаты турнира смешанных единоборств в промоушене «Наше дело».
Махно проиграл Рябому нокаутом в главном поединке турнира «Наше дело»

    Алексей Махно проиграл Юрию Рябому. В самом начале противостояния Махно переходил в активное нападение. Рябой в первом раунде отправил Махно в нокаут.

    Александр Головин из «Кадетства» одержал победу над Кириллом Емельяновым, Головин отправил соперника в нокаут второй раз в первом раунде, после чего Емельянов отказался от дальнейшего поединка. Шодмон Назокатов единогласным решением судей оказался сильнее Раджаба Мугутдинова. Мурид Чоршанбиев оказался сильнее Ильи Мельникова, отправив оппонента в нокаут во втором раунде. Шамиль Солтанбеков уступил Магомеду Шатаеву раздельным решением судей.

    Ранее сообщалось, что Мурад Легенда победил блогера Вадимыча в главном поединке турнира «Наше дело».

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