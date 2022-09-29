Махно проиграл Рябому нокаутом в главном поединке турнира «Наше дело»

Стали известны результаты турнира смешанных единоборств в промоушене «Наше дело».

Алексей Махно проиграл Юрию Рябому. В самом начале противостояния Махно переходил в активное нападение. Рябой в первом раунде отправил Махно в нокаут.

Александр Головин из «Кадетства» одержал победу над Кириллом Емельяновым, Головин отправил соперника в нокаут второй раз в первом раунде, после чего Емельянов отказался от дальнейшего поединка. Шодмон Назокатов единогласным решением судей оказался сильнее Раджаба Мугутдинова. Мурид Чоршанбиев оказался сильнее Ильи Мельникова, отправив оппонента в нокаут во втором раунде. Шамиль Солтанбеков уступил Магомеду Шатаеву раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Мурад Легенда победил блогера Вадимыча в главном поединке турнира «Наше дело».