Рамазанов победил Вадимова в главном поединке турнира «Наше дело»

Стали известны результаты турнира смешанных единоборств в промоушене «Наше дело».

Мурад «Легенда» Рамазанов единогласным решением судей победил Вадима Вадимова. В самом начале противостояния Мурад переходил в активное нападение. Однако ближе к третьему раунду Вадимов почувствовал своё превосходство и начал атаковать противника. В итоге Вадимому не хватило несколько секунд в третьем раунде, чтобы удушить Мурада.

Николай Савилов одержал победу над Ривазом Верулашвили, Савилов отправил соперника в нокаут в первом раунде, в перерыве команда Риваза отказалась от дальнейшего поединка. Мартан Мурадов проиграл Михаилу Джумаеву во втором раунде. Сергей Минаков оказался сильнее Аделя Зарипова. Аркадий Осипян выиграл техническим нокаутом у Амира Хоконова.

Ранее бывший чемпион ProFC в тяжёлом весе Александр Емельяненко и известный по выступлениям в M-1 Global Вячеслав Дацик встретились лицом к лицу перед очным поединком по правилам бокса.