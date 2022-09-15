Бывший чемпион ProFC в тяжёлом весе Александр Емельяненко и известный по выступлениям в M-1 Global Вячеслав Дацик встретились лицом к лицу перед очным поединком по правилам бокса.

По информации «Чемпионата», Емельяненко и Дацик провели дуэль взглядов за девять суток до очного боя. Схватка между спортсменами пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве, который состоится 24 сентября.

За свою карьеру Емельяненко-младший провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В послужном списке Дацика значится 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток — четыре выиграл, три проиграл.

Ранее Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Фёдором.