Вагабов победил Шульского техническим нокаутом на турнире «Наше дело»
В главном бою вечера Вагабов победил Шульского техническим нокаутом во втором раунде.
В соглавном поединке Хусейн Адамов победил Андрея Евдеева техническим нокаутом в первом раунде.
Бой между Адамом Исмаиловым и Антоном Шипачёвым завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.
Сурен Петросян победил единогласным решением судей Магомеда-Салама Рабаданова.
Поединок между Зулузиньо и Денисом Вильдановым завершился вничью.
Ранее сообщалось, что чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров проведёт поединок с бывшим победителем по версиям WBC и WBA Дмитрием Кудряшовым.