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Вагабов победил Шульского техническим нокаутом на турнире «Наше дело»

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Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов провёл бой с Павлом Шульским в рамках промоушена «Наше дело».

В главном бою вечера Вагабов победил Шульского техническим нокаутом во втором раунде.

В соглавном поединке Хусейн Адамов победил Андрея Евдеева техническим нокаутом в первом раунде.

Бой между Адамом Исмаиловым и Антоном Шипачёвым завершился победой Исмаилова единогласным решением судей.

Сурен Петросян победил единогласным решением судей Магомеда-Салама Рабаданова.

Поединок между Зулузиньо и Денисом Вильдановым завершился вничью.

Ранее сообщалось, что чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров проведёт поединок с бывшим победителем по версиям WBC и WBA Дмитрием Кудряшовым.

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