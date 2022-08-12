Кудряшов проведёт бой с Асбаровым 24 сентября

Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров проведёт поединок с бывшим победителем по версиям WBC и WBA Дмитрием Кудряшовым.

Бой состоится на турнире Hardcore Boxing 24 сентября, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на организаторов поединка.

11 июня Кудряшов одержал победу над бойцом MMA Вагабом Вагабовым в полуфинальном поединке Гран-при лиги Pravda в тяжёлом весе в Москве. До этого 36-летний спортсмен последний раз выходил на ринг в 2021 году, тогда он проиграл Евгению Тищенко. На счету Кудряшова 24 победы (23 из которых нокаутом) и пять поражений.

Асбаров провёл боксёрский поединок против бойца лиги Top Dog FC Олега Фомичёва в рамках промоушена Pravda FC. В этом противостоянии решением большинства судей победу одержал Сослан.

Ранее Кудряшов ответил на вызов от соотечественника бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.