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Кудряшов проведёт бой с Асбаровым 24 сентября

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Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров проведёт поединок с бывшим победителем по версиям WBC и WBA Дмитрием Кудряшовым.

Бой состоится на турнире Hardcore Boxing 24 сентября, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на организаторов поединка.

11 июня Кудряшов одержал победу над бойцом MMA Вагабом Вагабовым в полуфинальном поединке Гран-при лиги Pravda в тяжёлом весе в Москве. До этого 36-летний спортсмен последний раз выходил на ринг в 2021 году, тогда он проиграл Евгению Тищенко. На счету Кудряшова 24 победы (23 из которых нокаутом) и пять поражений.

Асбаров провёл боксёрский поединок против бойца лиги Top Dog FC Олега Фомичёва в рамках промоушена Pravda FC. В этом противостоянии решением большинства судей победу одержал Сослан.

Ранее Кудряшов ответил на вызов от соотечественника бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.

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