Реализация Чалова, настрой Соболева и замены Абаскаля: как ЦСКА и «Спартак» выдали искромётный спектакль в матче РПЛ

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в центральном матче 13-го тура РПЛ. Встреча оказалась богатой не только на голы и жёлтые карточки, но и на эмоции, в том числе главных тренеров. А болельщики команд и эксперты поставили под сомнение правильность половины решений главного арбитра матча Сергея Карасёва. Главными героями противостояния стали оформивший дубль Фёдор Чалов, забивший сумасшедший по красоте мяч Антон Зиньковский и продливший свою голевую серию до восьми встреч Александр Соболев.

К столичному дерби обе команды подошли с кадровыми проблемами. Серьёзнее они были у ЦСКА, ведь команда из-за травм лишилась сразу двух центральных защитников — Игоря Дивеева и Бруно Фукса. Зато вернулся в строй универсальный Бактиёр Зайнутдинов, который на старте сезона вынужденно закрывал эту зону. В результате в центре обороны ему составили компанию новичок Виллиан Роша и опытный Кирилл Набабкин.

А вот потеря Константина Кучаева оказалась для болельщиков полной неожиданностью. Именно россиянин, а не Хесус Медина, великолепно смотревшийся в первых турах, в последних матчах выходил на правом краю атаки. На этот раз у Владимира Федотова не было другого выбора, кроме как отправить в данную зону чилийца. Однако в целом он не стал отходить от излюбленной схемы 3—4—3.

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Зато Гильермо Абаскаль решил «отзеркалить» расстановку визави. До того в РПЛ он использовал либо 4—3—1—2, либо в матчах с уступающими в классе соперниками 4—3—3. Лишь дважды испанец выпускал в основе трёх центральных защитников, да и то в кубковых встречах. Но в обоих случаях его подопечные одерживали крупные победы: над «Факелом» и «Зенитом».

Вот и в дерби, памятуя о травмах Наиля Умярова и Кристофера Мартинса Перейры, он сформировал трио, в которое вошли Руслан Литвинов, Георгий Джикия и Миха Мевля. В опорной зоне расположились Данил Пруцев и Роман Зобнин.

Однако эта задумка не сработала. Гости постоянно проигрывали борьбу в центре поля и позволяли хозяевам проводить быстрые атаки. А несыгранная тройка защитников регулярно допускала ошибки. При этом в действиях красно-белых чувствовалась и нервозность. Так, Квинси Промес и Александр Соболев едва не получили красные карточки в дебюте за необязательные фолы на Роше.

Гол ЦСКА на 17-й минуте никого не удивил. И вновь игроки «Спартака» словно впали в массовое помешательство. Зобнин на чужой половине фактически отдал мяч Милану Гайчу и знаком призвал его остановить игру, поскольку на газоне лежало несколько футболистов. Но серб его не послушался и выполнил заброс на Чалова.

Опережавший его Мевля при попытке выбить мяч головой попал им точно в лицо Чалову. Для Фёдора не составило труда убежать от оппонента в штрафную и нанести точный удар. Таким образом, он впервые в карьере огорчил «Спартак».

Армейцы вплоть до перерыва действовали образцово-показательно. Они встречали соперников в среднем блоке и раз за разом совершали отборы в центре поля. Далее следовали передачи в направлении Хорхе Карраскаля, Чалова и Медины. Чаще всего хозяева вскрывали проблемный левый фланг обороны. Хлусевич не успевал вернуться, и его приходилось страховать Джикии, который неслучайно стал лучшим по количеству перехватов (5). Если бы игроки Федотова аккуратнее относились к имевшимся подходам, то могли снять все вопросы об исходе противостояния уже в первом тайме.

У «Спартака» не получалось практически ничего, хотя команда вернулась к расстановке с двумя ЦЗ, а Литвинов поднялся в опорную зону. Вспоминается лишь удар Промеса прямо в руки Акинфееву и падение Соболева в штрафной, на которое Сергей Карасёв внимания не обратил.

Казалось, по такой игре у гостей нет шансов, но во второй половине встречи им чудом удалось не просто вернуться в игру, а едва не вырвать важнейшую победу. На руку оказались два фактора. Во-первых, в очередной раз великолепное умение управлять игрой проявил Абаскаль. В перерыве он убрал с поля провалившего дерби Мевлю и Литвинова и вместо них бросил в бой Павла Маслова и Антона Зиньковского.

Фактически «Спартак» перешёл на третью схему по ходу матча. Теперь у него в центре поля сформировался ромб с Зиньковским и Зобниным в роли инсайдов, опорником Пруцевым и оставшимся на позиции под нападающим Михаилом Игнатовым.

Фёдор Чалов, Данил Пруцев и Хорхе Карраскаль (слева направо на переднем плане)

РИА Новости

© Александр Вильф

И рокировка испанца сработала практически моментально. Экс-полузащитник «Крыльев Советов», получив передачу как раз от Маслова, сместился с правого фланга ближе к центру и из-под Карраскаля, не оказавшего должного сопротивления, идеально пробил в дальний угол без шансов для Игоря Акинфеева.

Второй фактор, который помог гостям вернуться, — расслабленность красно-синих. После практически идеального первого тайма они поверили в свой успех и перестали выкладываться на 100%. Особенно это касалось Карраскаля и Медины, которые на чужой половине не оказывали давления на визави и позволяли им спокойно начинать атаки.

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В результате спустя несколько минут «Спартак» и вовсе вышел вперёд. Отбор возле собственной штрафной совершил Пруцев и сразу начал контратаку коллектива. В свою очередь, Промес протащил мяч вперёд и выполнил идеальную разрезающую передачу на ход Соболеву между Сашей Зделаром и Рошей. Нападающий вышел один на один с Акинфеевым и спокойно реализовал свой момент.

Форварду удалось отличиться в седьмом матче за красно-белых подряд. А с учётом встречи с Киргизией в составе сборной России его результативная серия составляет уже восемь встреч. Вновь сработала и связка Александра с Промесом.

Однако в этот вечер его удалось затмить Чалову. Фёдора часто критикуют за слабую реализацию, но в дерби он использовал почти все имевшиеся моменты. Он с отрывом нанёс больше всех ударов — пять, четыре из которых пришлись в створ, и оформил дубль. При этом спасти ЦСКА от поражения футболист сумел головой, хотя не обладает высоким ростом и в текущем сезоне таким образом забивал лишь раз — в кубковом противостоянии с «Сочи».

Сработали и замены Федотова. Никита Ермаков и Иван Обляков, вышедшие на поле вместо инертных Карраскаля и Медины, помогли армейцам снова завладеть инициативой, а Иван вырезал идеальную результативную подачу с правого фланга.

Таким образом, матч получился одним из самых ярких в нынешнем розыгрыше РПЛ. Команды не стали закрываться в обороне и порадовали зрителей ярким атакующим футболом. А четыре мяча стали отличным бонусом.

Омрачили встречу лишь некоторые спорные судейские решения. Например, ближе к финальному свистку Ермаков шипами откровенно врезался в голень Пруцеву, но получил только горчичник. Впрочем, здесь вопросы, скорее, следует адресовать помощникам Карасёва на VAR, не предложившим ему посмотреть повтор.

Дважды Сергей всё-таки делал это, но в обоих случаях также ограничивался жёлтой: когда в начале матча сначала Промес слегка ударил по ноге Рошу, а затем Соболев в грубом подкате едва на нанёс ему травму. Однако рефери не стал удалять нарушителей, хотя формально имел на это право, и поступил в духе игры.

Наконец, в первом тайме он не указал на точку в штрафной ЦСКА, когда Соболев упал в борьбе с Зайнутдиновым. Казахстанец обхватил оппонента руками, но рефери сразу жестом призвал нападающего подниматься.