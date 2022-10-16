Мележиков: у «Спартака» по трём эпизодам есть вопросы к судейству в матче с ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил работу бригады главного арбитра Сергея Карасёва в столичном дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Судейство? Я не буду по горячим следам говорить о судействе. Но по трём эпизодам у нас есть вопросы. Возможно, подадим в ЭСК. С тренером не говорил, наверное, есть вопрос по эпизоду с Пруцевым. Эпизод с Соболевым? Надо смотреть», — цитирует Мележикова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что результат матча закономерен.

«Но хотелось бы победы, конечно», — добавил Мележиков.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее Абаскаль рассказал, о чём общался с Владимиром Федотовым в перерыве матча между «Спартаком» и ЦСКА.