Абаскаль рассказал, о чём общался с Федотовым в перерыве матча между «Спартаком» и ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, о чём беседовал с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве московского дерби.

«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, всё очень просто. Сказал одну фразу — фейр-плей. Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями от гола в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.