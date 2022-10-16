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Абаскаль рассказал, о чём общался с Федотовым в перерыве матча между «Спартаком» и ЦСКА

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, о чём беседовал с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве московского дерби.
Абаскаль рассказал, о чём общался с Федотовым в перерыве матча между «Спартаком» и ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, всё очень просто. Сказал одну фразу — фейр-плей. Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями от гола в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

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