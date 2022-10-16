Зиньковский: Зобнин вчера перед тренировкой сказал мне, что я с левой забью ЦСКА в девятку

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями от гола в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Рома Зобнин вчера перед тренировкой сказал мне, что я в «девять» забью с левой. И я забил. Назаров тоже зарядил, получается. Спасибо большое за поддержку всем!» — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал обидным для армейцев результат матча со «Спартаком».