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Зиньковский: Зобнин вчера перед тренировкой сказал мне, что я с левой забью ЦСКА в девятку

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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями от гола в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Зиньковский: Зобнин вчера перед тренировкой сказал мне, что я с левой забью ЦСКА в девятку
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Рома Зобнин вчера перед тренировкой сказал мне, что я в «девять» забью с левой. И я забил. Назаров тоже зарядил, получается. Спасибо большое за поддержку всем!» — приводит слова Зиньковского «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33). 

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков назвал обидным для армейцев результат матча со «Спартаком». 

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