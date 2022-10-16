Обляков назвал обидным для ЦСКА результат матча со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал результат матча в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Тренер сказал выходить агрессивнее, брать на себя ответственность, обострять игру и добавить драйва команде. Мы чуть подсели после двух пропущенных голов, считаю, где-то получилось, но обидно, что не выиграли», — цитирует Облякова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым игроком «Спартака» за 67 лет, который смог отличиться в семи матчах подряд.