Соболев: первый гол ЦСКА будет на совести Гайича

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от первого забитого мяча в ворота красно-белых от ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича. После того как они забили, он побежал радоваться. Это будет на его совести», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. В составе армейского клуба дубль оформил Фёдор Чалов (17-я и 70-я минуты). У «Спартака» голы на счету Антона Зиньковского (53-я) и Александра Соболева (58-я).

«Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился мнением об игре команды в матче со «Спартаком».