Гол Соболева вывел «Спартак» вперёд в матче с ЦСКА
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Мяч забил Александр Соболев (58-я минута). Ранее отличились Антон Зиньковский (53-я) и Фёдор Чалов (17-я).
Счёт в матче 2:1 в пользу красно-белых.
Игра проходит на «ВЭБ Арене». Главный арбитр встречи Сергей Карасёв.
После 12 туров ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.
Ранее Гильермо Абаскаль выразил надежду, что Фёдор Чалов покажет наихудшую игру в матче со «Спартаком».