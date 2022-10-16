Абаскаль: надеюсь, что Чалов покажет наихудшую игру в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от столичного дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Перед матчем у меня был разговор с Фёдором Чаловым. Пообщались на личные темы, даже сравнили Москву с Базелем. Я пожелал ему удачи, но не сегодня. Надеюсь, что он покажет наихудшую игру. Но он молодой футболист, у него отличный характер, он выкладывается полностью на тренировке. У него всё впереди», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Акинфеев назвал задачу ЦСКА в дерби со «Спартаком».