Абаскаль: надеюсь, что Чалов покажет наихудшую игру в матче со «Спартаком»
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«Перед матчем у меня был разговор с Фёдором Чаловым. Пообщались на личные темы, даже сравнили Москву с Базелем. Я пожелал ему удачи, но не сегодня. Надеюсь, что он покажет наихудшую игру. Но он молодой футболист, у него отличный характер, он выкладывается полностью на тренировке. У него всё впереди», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:00 мск.
После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.
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