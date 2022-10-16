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Акинфеев назвал задачу ЦСКА в дерби со «Спартаком»

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оценил форму нападающих «Спартака» Квинси Промеса и Александра Соболева перед матчем 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акинфеев назвал задачу ЦСКА в дерби со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Спартак» сейчас показывает яркую игру, быстро выбегает из обороны в атаку, много забивает. Мы видим, что в хорошей форме Промес и Соболев. Задача ЦСКА — сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров «Спартака» из игры», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее Акинфеев заявил, что будет рад, если ЦСКА выиграет у «Спартака» со счётом 5:4.

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