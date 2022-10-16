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Акинфеев — о дерби со «Спартаком»: если выиграем 5:4, буду очень рад

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Акинфеев — о дерби со «Спартаком»: если выиграем 5:4, буду очень рад
  • РИА Новости

«Говорить о каких-то сильных или слабых сторонах мы не будем. Всё покажет матч. Если выиграем 5:4, буду очень рад. Главное — это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть на ноль. Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Встреча ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак».

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