Зарема жёстко ответила Федотову на слова об Абаскале

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на комментарий главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

После матча 13-го тура чемпионата России тренер армейцев заявил, что Абаскаль не бросался на него по окончании первого тайма: «...это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то рядом».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее Федотов рассказал о разговоре с Абаскалем.