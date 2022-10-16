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Федотов — о споре с Абаскалем в перерыве матча: прыгало что-то рядом

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о разговоре с наставником «Спартака» в перерыве матча 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Не бросился — это вы преувеличиваете. Так, прыгало что-то рядом. Не понял его, о чём он говорил», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Тренер ЦСКА предположил, что испанский специалист пытался поговорить о спорном эпизоде с Романом Зобниным.

«Во-первых, до этого был жёсткий эпизод — когда в Карраскаля двумя ногами. Очень агрессивный подкат. И он остался на газоне, а «Спартак» подхватил мяч и потом благополучно потерял. И сказал: «Мы его отдаем». Не понял, что это было», — добавил Федотов.

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями от гола в матче 13-го тура с ЦСКА.

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