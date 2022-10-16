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Соболев — о своей результативной серии: главное, чтобы команда набирала три очка

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как относится к своей результативной серии.

«Эмоций никаких. Я на это не смотрю. Главное, чтобы команда набирала три очка. Сегодня не получилось этого, хотя забил», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

25-летний игрок забил в восьмой встрече подряд с учётом игры сборной России.

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2. «Спартак» с 26 очками поднялся на второе место турнирной таблицы, ЦСКА с 25 очками — на третье. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на комментарий главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

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