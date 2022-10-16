«Увидим «шахматы» от Абаскаля и Федотова»: эксперты о проблемах «Спартака», потерях ЦСКА и возрождении Чалова

ЦСКА и «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ покажут осторожный футбол и постараются свести к минимуму количество ошибок. Такое мнение в разговоре с RT высказал известный тренер Сергей Юран. В свою очередь, Евгений Бушманов выразил уверенность, что травма Наиля Умярова не станет проблемой для красно-белых. Владимир Пономарёв предположил, что защитники армейцев справятся с Александром Соболевым и Квинси Промесом, а Валерий Масалитин объяснил, как Фёдору Чалову улучшить результативность.

«Сдержанный футбол с оглядкой на собственные ворота»

Значимость столичного дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках 13-го тура РПЛ сложно переоценить, ведь, помимо возможности больно уколоть принципиального соперника, победитель поднимется на чистое второе место в турнирной таблице. При этом большой интерес вызывает противостояние главных тренеров — Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля, которые в этом сезоне проделывают качественную работу.

Любопытно, какой футбол оппоненты продемонстрируют в столь важной встрече и какие сюрпризы приготовят друг другу. На первый взгляд, инициативой должен завладеть «Спартак». Красно-белые при испанце делают ставку на контроль мяча и по этому показателю с результатом 56,1% уступают в РПЛ только «Зениту» и «Сочи». Также они располагаются на третьей строчке в лиге по проценту успешных передач (81,9%).

ЦСКА, напротив, в среднем владеет мячом всего 48,5% игрового времени и больше рассчитывает на быстрые контрвыпады с поиском свободных зон на чужой половине. Таким образом, армейцам может пойти на руку манера игры гостей. Однако, по мнению известного тренера Сергея Юрана, обе команды постараются избежать риска и будут действовать предельно осторожно.

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«Допускаю, что соперники покажут сдержанный футбол с оглядкой на собственные ворота, чтобы не пропускать встречные атаки. Скорее мы увидим тренерские шахматы от Абаскаля и Федотова. Уверен, оба хорошо изучили слабые места оппонентов. К тому же в их распоряжении имеются исполнители высокого класса. И на первый план выйдет желание закрыть их. Поэтому очень важна дисциплина и хорошая реализация моментов», — подчеркнул специалист.

Он полагает, что в первом тайме соперники постараются действовать внимательно, но после перерыва одной из сторон придётся пойти вперёд в зависимости от счёта.

«Вероятно, вынуждены будут раскрываться именно армейцы, поскольку они играют дома. Не исключаю, что ЦСКА не станет с ходу включать высокий прессинг. Скорее красно-синие предпочтут встречать соперников ближе к середине поля. И в этой зоне они уже попытаются вынуждать их ошибаться, чтобы переходить в быстрые атаки», — заявил специалист в беседе с RT.

«Спартаку» же он посоветовал внимательно изучить последний матч соперника в РПЛ с «Динамо», в котором армейцы создали множество моментов, хотя и отличились только один раз, и не допускать ошибок бело-голубых.

Не менее любопытно будет понаблюдать за заменами наставников по ходу игры. Оба тренера в нынешнем сезоне проводят их грамотно и своевременно. В качестве примера можно вспомнить матч красно-белых в Воронеже, когда Абаскаль рокировками в перерыве фактически изменил ход противостояния. Федотову же удалось внести нужные изменения в Санкт-Петербурге, благодаря которым его подопечные сравняли счёт и едва не набрали очки. Однако Юран считает, что куда важнее состояние тех футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

«Нужно, чтобы после поездки в сборные пришли в себя латиноамериканские легионеры ЦСКА. Всё-таки по матчам с «Химками» и «Динамо» бросалось в глаза, что они пока находятся не в лучшем состоянии. Очень важно именно таких значимых исполнителей к дерби подвести на максимуме», — добавил специалист.

«Литвинов смотрится увереннее Умярова»

При этом оба коллектива подходят к матчу не в идеальных составах и имеют проблемы в некоторых линиях. Слабое место «Спартака» — опорная зона. Во-первых, не помогут партнёрам из-за травм Кристофер Мартинс Перейра и Наиль Умяров. Последний лишь дважды в нынешнем розыгрыше РПЛ не попадал в основу.

Во-вторых, даже будучи здоровыми, полузащитники москвичей регулярно допускают ошибки. Особенно показательной получилась грубейшая помарка того же Умярова, когда он подарил мяч Константину Тюкавину в августовском дерби с «Динамо» и помог ему забить единственный гол. Полностью провалили опорники и игру с «Ростовом», когда южане дважды отличились ударами из-за пределов штрафной при полном попустительстве Умярова и Даниила Денисова.

Но, по мнению бывшего тренера «Спартака-2» Евгения Бушманова, в отсутствие Наиля никакой проблемы для команды нет. Он отметил, что хавбека безболезненно способен заменить Руслан Литвинов, вынужденный в последних встречах закрывать центр обороны.

«Он смотрится увереннее Умярова. В таком случае дуэт с Георгием Джикией в центре защиты составит либо Никита Чернов, либо Миха Мевля. Нельзя исключить и перевода в эту зону с фланга обороны Денисова, как это произошло в матче с «Крыльями Советов», но скорее он исполнит роль инсайда», — предположил специалист.

Вместе с тем борьбу за преимущество в центральной зоне он назвал ключевой. Бушманов уверен: кто сумеет завладеть им, тот получит в свои руки ключи от игры и навяжет сопернику свой футбол.

«Даже несмотря на отсутствие Умярова и Мартинса, вовсе не факт, что ЦСКА окажется сильнее. Всё же, помимо Литвинова, Денисова и Романа Зобнина, у Абаскаля есть Данил Пруцев, который очень неплохо смотрелся в последних матчах. Катастрофы точно нет никакой», — подчеркнул тренер.

При этом он не считает, что Абаскаль станет дополнительно усиливать центр поля, жертвуя футболистами группы атаки, а скорее сделает выбор в пользу расстановки с тремя центральными защитниками.

«Да, в чемпионате «Спартак» по ней пока не играл, зато использовал во встрече Кубка России с «Зенитом» и добился крупной победы. Поэтому я не исключаю повторения успешного эксперимента. С учётом того, что ЦСКА играет в три центральных, может последовать попытка отзеркалить схему», — подытожил Бушманов.

«С Промесом необходимо действовать максимально плотно»

ЦСКА испытывает не менее серьёзные сложности в обороне. Во-первых, при фирменных быстрых атаках подопечные Федотова не всегда успевают вернуться назад, оставляя свободные зоны на своей половине, чем пользуются соперники. Во-вторых, в матче с «Торпедо» травму получил ведущий защитник Игорь Дивеев.

В результате во встречах с «Химками» и «Динамо» наставник вынужден был делать ставку в центре защиты на новичка Виллиана Рошу и двух номинальных латералей Георгия Щенникова и Кирилла Набабкина. Двое последних к тому же перешагнули 30-летний рубеж и подвержены травмам. Хорошей новостью для болельщиков стало возвращение в строй Бактиёра Зайнутдинова и Бруно Фукса. Вероятно, с первых минут на поле выйдут именно они.

В дерби со «Спартаком» им предстоит сдерживать самый результативный атакующий дуэт РПЛ — Александра Соболева и Квинси Промеса. На старте сезона в РПЛ они на двоих забили 17 мячей и отдали девять результативных передач. Однако бывший защитник армейцев Владимир Пономарёв перед ключевой игрой настроен оптимистично. Так, он призвал не переоценивать значимость Дивеева для команды. По его мнению, из плюсов Игоря можно выделить только антропометрические данные, тогда как скорости ему не хватает. Зато от игры Роши эксперт в восторге.

«Даже по матчам, которые бразилец провёл за ЦСКА, он оставил очень хорошее впечатление. Видно, что это профессионал высокого уровня. Он действует грамотно и не рискует зря, всегда выбивает мяч щекой как положено, а не подъёмом, чтобы не допустить срезки. При этом новичок уже достаточно опытен. Считаю, это классное приобретение. А все разговоры про сыгранность не имеют смысла. Настоящему мастеру много времени на адаптацию не требуется. Все говорят на одном футбольном языке», — объяснил Пономарёв.

Он уверен, что латиноамериканец, не уступающий Соболеву в мощи, способен спокойно закрыть оппонента, поскольку тот силён именно «на втором этаже». Тренер дал совет Роше навязать форварду максимально жёсткую борьбу и регулярно толкать его плечом в плечо. Зато в Промесе ветеран видит гораздо большую угрозу.

«Он очень опасен у чужих ворот. С ним необходимо действовать максимально плотно и ни в коем случае не позволять принимать мячи, перехватывать их. Думаю, кто-то должен держать нидерландца персонально. К сожалению, защитники ЦСКА зачастую позволяют получать мяч, а потом атакуют форвардов в спину. Это плохо. В остальном, считаю, проблем нет. Оборона при Федотове действует вполне надёжно, да и Игорь Акинфеев выручает. Фёдор Чалов, слава богу, разыгрался и стал похож на мужика», — добавил Пономарёв.

«Если у Чалова будет момент, он его реализует»

К слову, перед защитниками красно-белых тоже будет стоять непростая задача — сдержать Чалова. После сезона-2018/19 и несостоявшегося перехода в «Кристал Пэлас» нападающий стал намного реже забивать, потерял уверенность в себе и в итоге выпал из основы ЦСКА.

Перезагрузиться футболисту помогла аренда в «Базель», а также поддержка Федотова. Новый тренер сделал на форварда ставку, и тот быстро начал отвечать на доверие голами. В текущем сезоне он отличился уже восемь раз. А после поездки в сборную России в сентябре он принёс команде победу над «Сочи» в Кубке страны, выйдя на замену, и сделал дубль в противостоянии с «Химками».

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что вернуться на прежний уровень игроку помогли внутренние изменения. Он повзрослел и стал спокойнее относиться ко всему происходящему, в том числе к критике. Важные улучшения произошли и в игровом плане.

«Во-первых, Чалов начал заниматься своим любимым делом, тем, что умеет. Он больше не бегает по флангам и к угловым флажкам, а сосредоточен на игре в штрафной и завершении моментов. Во-вторых, появилась уверенность, которая помогает регулярно огорчать оппонентов. В-третьих, Фёдор комфортно чувствует себя в схеме Федотова, он понял, что от него требуется, и приносит реальную пользу команде. А когда нападающий забивает, у него вырастают крылья за спиной. На кураже получается реализовывать даже неочевидные моменты», — объяснил Масалитин.

Он также отметил, что Чалов теперь не только грамотно открывается, но и получает своевременные передачи от партнёров. Особенно эксперт выделил их связку с Константином Кучаевым, которого, по мнению Масалитина, следует включить в основу на дерби.

При этом у Фёдора всё равно остаются проблемы с реализацией. Например, в матче с «Динамо» он упустил несколько выгодных моментов. Весьма показательна и статистика по показателю ожидаемых голов (xG). Если другие ведущие форварды РПЛ забивают больше, чем имеют шансов (Квинси Промес — 7,29 xG и 11 голов, Владимир Сычевой — 5,03 и 9, Николай Комличенко — 4,38 и 6), то Чалов, напротив, отличился меньше, чем мог бы (7,32 xG при 7 забитых мячах). Единственным способом решить эту проблему Масалитин видит работу на тренировках.

«Он должен оставаться на занятиях и трудиться, анализировать собственную игру, чтобы понять, что именно у него не получается. Всё это отрабатывается до автоматизма, а потом переносится на поле», — добавил он.

Дополнительной мотивацией для Чалова должно стать и желание огорчить принципиального оппонента, ведь он ни разу в карьере этого не делал.

«Бывают команды, против которых тебе действовать некомфортно. Допустим, в их составе играют жёсткие, неуступчивые соперники. Возможно, Чалову неудобно противостоять тому же Джикии. Другим соперникам хочешь не хочешь, а всё равно регулярно забиваешь. В любом случае зацикливаться на подобных сериях не стоит. Если у Фёдора будет момент, он его реализует. Поэтому ему важно как следует настроиться», — подытожил Масалитин.