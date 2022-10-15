Камоцци: «Спартак» находится в чемпионской гонке РПЛ

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Дерби — это всегда особенные матчи. Здесь не нужно просто играть, их нужно выигрывать. Находится ли «Спартак» в чемпионской гонке? Да», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).

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