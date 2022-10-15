Рианчо: зачем «Спартак» продлил контракт с Селиховым, при мне он вечно был травмирован

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на продление контракта клуба с вратарём Александром Селиховым.

«Я не понимаю, зачем «Спартак» продлил контракт с ним. При мне он вечно был травмирован, да и сейчас он часто получает повреждения. Если красно-белые хотят стабильности во вратарской линии, то стоит выпускать Максименко», — цитирует Рианчо Sport24.

Селихов продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Спартак», пропустил 13 мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом был рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.