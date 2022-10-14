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Черчесов: для «Спартака» игры с ЦСКА самые тяжёлые в сезоне

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Спартаком».
Черчесов: для «Спартака» игры с ЦСКА самые тяжёлые в сезоне
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«То, что для «Спартака» игры с ЦСКА самые тяжёлые в сезоне, — штамп. В «Спартаке» все игры важны. Если ЦСКА обыграли, значит, «Факелу» надо проиграть, что ли?» — цитирует Черчесова «Чемпионат».

По его мнению, к каждой игре нужно подходить ответственно, если команда хочет быть в верхней части таблицы.

Игра ЦСКА со «Спартаком» состоится в воскресенье, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Армейцы набрали 24 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Красно-белые с 25 очками располагаются на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что легионеры ЦСКА подготовили специальное празднование гола на дерби со «Спартаком».

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