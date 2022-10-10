Фиаско «Локомотива», стандарт «Факела», дубли Промеса и Соболева: чем запомнился 12-й тур РПЛ

«Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Сочи» и остался без главного тренера и спортивного директора. «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» благодаря дублям Квинси Промеса и Александра Соболева. «Факел» сумел отобрать очки у «Зенита», забив седьмой мяч в сезоне после розыгрыша стандартного положения. «Оренбург» взял верх над «Ахматом», хотя пропустил первым, а «Химки» уступили «Уралу» и опустились в зону вылета. Чем запомнился 12-й тур РПЛ — в материале RT.

Результативные стандарты «Факела»

«Зенит» в текущем сезоне если и теряет очки, то исключительно в матчах с командами, ведущими борьбу за выживание. В 12-м туре тенденция, которой положили ничьи с «Химками» и «Ахматом», продолжилась. Подопечные Сергея Семака выглядели не столь убедительно и разошлись миром с «Факелом» — 1:1.

Воронежцы в очередной раз проявили себя грозой авторитетов. На домашнем Центральном стадионе профсоюзов они способны дать бой кому угодно. Мирным исходом здесь вынуждено было довольствоваться «Динамо», а «Локомотив» и вовсе потерпел поражение.

При этом основным оружием команды являются стандартные положения, благодаря удачным розыгрышам которых удалось забить почти половину мячей — 7 из 16. По этому показателю подопечные Дмитрия Пятибратова лидируют. Вот и ворота петербуржцев они распечатали после углового. А огорчил фаворита вновь Георгий Гонгадзе. Нападающий проводит дебютный сезон в РПЛ, но помимо «Зенита» уже забил ЦСКА и «Динамо».

В составе гостей снова отличился Малком. Для бразильца данный гол стал восьмым в национальном первенстве, и в гонке бомбардиров он догнал Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Опережают их только Квинси Промес и Кристиан Нобоа.

Последнее фиаско Циннбауэра

Если «Факел» приятно удивляет собственных поклонников, то «Локомотив», напротив, заслуживает звание главного разочарования сезона. С учётом мощной трансферной кампании предполагалось, что команда будет претендовать на медали, однако она борется за выживание. Тем не менее, несмотря на неудачи, главный тренер Йозеф Циннбауэр сохранял свой пост. Руководство доверяло специалисту и предпочло сначала отправить в отставку его помощника Марвина Комппера.

Но терпение боссов окончательно лопнуло после разгромного поражения от «Сочи», ставшего пятым подряд при разнице мячей 3:13. Да и могло ли быть иначе, если команда опустилась на 14-ю строчку в турнирной таблице. Так низко железнодорожники на данном отрезке не опускались никогда. До того худшим результатом было 11-е место в сезоне-2016/17 при 12 очках в активе.

Начало разгрому на юге страны положил великолепный гол Кристиана Нобоа. После подачи Сергея Терехова эквадорец обработал мяч грудью и вторым касанием отправил его в дальний угол ворот. Теперь на счету 37-летнего полузащитника девять голов, и всего три отделяют его от повторения личного рекорда результативности в РПЛ.

Во втором тайме ярко проявил себя другой опытный исполнитель. До того не забивавший в текущем сезоне Жоаозиньо вышел на замену и оформил дубль. А точку в добавленное арбитром время поставил другой резервист — Владислав Сарвели.

Сразу после окончания противостояния столичный клуб объявил об уходе как Циннбауэра, под руководством которого команда проиграла больше половины встреч, так и спортивного директора Томаса Цорна.

Необычное празднование Соболева

«Спартак» при Гильермо Абаскале демонстрирует не только яркий атакующий футбол, но и наличие характера. Показательными в этом отношении оказались два последних матча с командами «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов». В обоих москвичи пропускали первыми, но находили в себе силы перевернуть ход неудачно складывающихся встреч.

Неудивительно, что они лидируют в РПЛ по количеству очков, набранных в играх, в которых команды уступали в счёте — 10. Ближайшим преследователем является «Ростов» — 8. Причём в трёх случаях красно-белые в итоге добились победы.

Удалось сделать это и в 12-м туре. Гол Романа Ежова на шестой минуте очень взбодрил хозяев. Они долго не могли прийти в себя, но партнёров в очередной раз выручил Квинси Промес, нанёсший точный удар в добавленное к первому тайму время.

А после перерыва по настоящему включился оформивший дубль Александр Соболев. Нападающий не только огорчил бывший коллектив, но и стал первым футболистом «Спартака» за 23 года, забившим в шести поединках подряд.

Отметился форвард и неожиданным празднованием — жестом изобразил воображаемый экран VAR и ударил по нему головой. Причины для недовольства судейством у москвичей действительно имелись, ведь в первой половине встречи рефери отменил взятие ворот Георгием Джикия, а во второй засчитал гол Амара Рахмановича и позволил гостям сравнять счёт.

Точку в противостоянии поставил Промес. Нидерландец отличился дважды, а также ассистировал Руслану Литвинову. Легионер делает всё, чтобы привести команду к медалям. Он продолжает лидировать как в гонке бомбардиров турнира (11), так и в зачёте по системе «гол + пас» (11 + 5). Параллельно полузащитник приблизился к отметке в 100 мячей за «Спартак» — теперь в его активе их значится 95.

Победная серия «Оренбурга»

Волевую победу удалось одержать и «Оренбургу». На сей раз от подопечных Марцела Лички пострадал «Ахмат». На 28-й минуте хозяева позволили отличиться Мохамеду Конате, но во второй половине встречи ответили на него двумя своими голами.

Поднявшиеся в элиту оренбуржцы в нынешнем сезоне не просто приятно удивляют, как «Факел», но и располагаются в первой половине турнирной таблицы. В последних четырёх матчах РПЛ они одержали три победы при одном поражении, а также обыграли в Кубке страны «Динамо».

Взлёт скромного коллектива был бы невозможен без Владимира Сычевого. Проводящий дебютный сезон в Премьер-лиге форвард, ещё несколько лет назад игравший в чемпионате Крыма, во встрече с грозненцами отметился седьмым голом в чемпионате. Ещё два значатся на его счету в Кубке.

Бомбардирские качества неожиданно проявил и Тимур Аюпов. Полузащитник отличился решающим ударом в матче с острого угла и продлил результативную серию в первенстве до трёх игр. А новичок Лукас Вера отдал четвёртую голевую передачу. По данному показателю аргентинец уступает в РПЛ лишь Малкому и Промесу.

Новые лидеры «Урала»

Также с наступлением осени набирает обороты и «Урал». Ещё в августе команда располагалась на последнем месте в таблице, а теперь покинула даже зону стыков. Подняться екатеринбуржцам помогла рокировка на тренерском мостике. С Виктором Гончаренко они одержали три победы в последних четырёх турах над прямыми конкурентами («Торпедо», «Локомотив» и «Химки»).

А джокером коллектива неожиданно стал Алексей Каштанов, до того не выступавший даже на уровне ФНЛ. В матче с красно-чёрными именно он открыл счёт на четвёртой минуте аккуратным выстрелом в ближний угол и продлил результативную серию во всех турнирах до трёх встреч.

Полностью ко двору пришёлся и другой новичок Лазар Ранджелович. Серб в противостоянии с железнодорожниками набрал два очка по системе «гол + пас» (1:1), а спустя неделю огорчил Илью Лантратова.

А вот «Химкам» смена тренера точно не пошла на пользу. Под руководством Сергея Юрана они хорошо начали сезон и после четырёх игр имели в активе семь очков. Причём удалось даже разойтись миром с «Зенитом». А вот во главе с Николаем Писаревым и Спартаком Гогниевым подмосковный коллектив рухнул на предпоследнюю строчку.