Форвард «Торпедо» Лебеденко признался, что продолжает пить и курить

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, как предпочитает проводить свободное время.

«Менял ли свой образ жизни, чтобы хорошо сохраниться? Нет, также пью, курю, в баню хожу. На самом деле это где-то на уровне ДНК заложено. Ничего особенно такого я не делаю. Понятно, что я этим зарабатываю на жизнь», — цитирует Лебеденко «Матч ТВ».

Лебеденко является воспитанником «Торпедо». 39-летний форвард провёл за чёрно-белых 200 матчей. Он также выступал за подмосковный «Сатурн», «Ростов» и грозненский «Терек». Лебеденко является самым возрастным автором гола в истории РПЛ.

«Торпедо» (шесть очков) по итогам 12-го тура занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Николай Савичев заявил, что у «Торпедо» есть перспектива для роста.