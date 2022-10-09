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Форвард «Торпедо» Лебеденко признался, что продолжает пить и курить

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Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, как предпочитает проводить свободное время.
Форвард «Торпедо» Лебеденко признался, что продолжает пить и курить
  • Gettyimages.ru

«Менял ли свой образ жизни, чтобы хорошо сохраниться? Нет, также пью, курю, в баню хожу. На самом деле это где-то на уровне ДНК заложено. Ничего особенно такого я не делаю. Понятно, что я этим зарабатываю на жизнь», — цитирует Лебеденко «Матч ТВ».

Лебеденко является воспитанником «Торпедо». 39-летний форвард провёл за чёрно-белых 200 матчей. Он также выступал за подмосковный «Сатурн», «Ростов» и грозненский «Терек». Лебеденко является самым возрастным автором гола в истории РПЛ.

«Торпедо» (шесть очков) по итогам 12-го тура занимает 16-е место в турнирной таблице. 

Ранее Николай Савичев заявил, что у «Торпедо» есть перспектива для роста.

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