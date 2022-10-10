Гаджиев: Сёмину по силам поднять «Локомотив» в верхнюю часть турнирной таблицы

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о возможном назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Было бы хорошо, если бы Сёмин снова возглавил «Локомотив». Учитывая, что при нём результаты команды были высокими… Я считаю, что Юрию Павловичу по силам поднять «Локомотив» в верхнюю часть турнирной таблицы», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

По его словам, чтобы результаты команды изменились, нужно определённое время. При этом Гаджиев отметил, что Сёмин справится с этим быстрее, чем другие специалисты.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Юрий Батуренко, бывший ассистент Юрия Сёмина, заявил, что тренер готов вернуться в московский «Локомотив».