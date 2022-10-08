Президент РПЛ Алаев рассказал, что общее собрание клубов планируется провести в середине ноября

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что общее собрание клубов лиги планируется провести в середине ноября.

«Дата общего собрания? Планово середина ноября. Понадобится — соберёмся раньше», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

5 октября президент РФС Александр Дюков сообщил, что обсуждается возможность сделать получение паспорта болельщика дистанционным путём.

Согласно закону проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможности пройти верификацию и получать Fan ID дистанционно.