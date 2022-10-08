Узнать больше

Президент РПЛ Алаев рассказал, что общее собрание клубов планируется провести в середине ноября

Короткая ссылка
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что общее собрание клубов лиги планируется провести в середине ноября.
Президент РПЛ Алаев рассказал, что общее собрание клубов планируется провести в середине ноября
  • РИА Новости

«Дата общего собрания? Планово середина ноября. Понадобится — соберёмся раньше», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

5 октября президент РФС Александр Дюков сообщил, что обсуждается возможность сделать получение паспорта болельщика дистанционным путём.

Согласно закону проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможности пройти верификацию и получать Fan ID дистанционно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить