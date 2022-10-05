Колосков — о получении Fan ID: преувеличенная проблема

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможности пройти верификацию и получать Fan ID дистанционно.

«Поможет ли это? Да кто его знает... Мне кажется, это преувеличенная проблема. И связано это с тем, что люди, которые отвечали за разъяснительные моменты, плохо выполнили свою работу. Fan ID — абсолютно минутное дело», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что не видит никакой проблемы в оформлении паспорта болельщика.

5 октября президент РФС Александр Дюков сообщил, что обсуждается возможность сделать получение паспорта болельщика дистанционным путём.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал предварительную дату круглого стола по вопросу Fan ID.