Свищёв рассказал, когда состоится круглый стол по вопросу Fan ID
- РИА Новости
«13 и 17 октября министр спорта будет встречаться с представителями Госдумы по этому вопросу. Встреча с представителями клубов будет ориентировочно 22-го числа. Это рабочая дата, но пока не точная», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.
Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о введении в России паспорта болельщика.