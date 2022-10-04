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Свищёв рассказал, когда состоится круглый стол по вопросу Fan ID

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал предварительную дату круглого стола по вопросу Fan ID.
Свищёв рассказал, когда состоится круглый стол по вопросу Fan ID
  • РИА Новости

«13 и 17 октября министр спорта будет встречаться с представителями Госдумы по этому вопросу. Встреча с представителями клубов будет ориентировочно 22-го числа. Это рабочая дата, но пока не точная», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о введении в России паспорта болельщика.

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