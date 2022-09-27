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Корниленко — о бойкоте матчей фанатами из-за Fan ID: я понимаю позицию болельщиков

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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о введении в России паспорта болельщика (Fan ID).
Корниленко — о бойкоте матчей фанатами из-за Fan ID: я понимаю позицию болельщиков
  • РИА Новости

«Футбол — в первую очередь для болельщиков. Нам сильно не хватает их на играх. И я понимаю их позицию», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться только при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее в Минцифры России сообщили, что с момента запуска системы Fan ID в стране уже выдано более 250 тыс. карт болельщика.

 

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