В России выдано более 250 тысяч Fan ID

В Минцифры России сообщили, что с момента запуска системы Fan ID в стране уже выдано более 250 тыс. карт болельщика.

«Свыше 250 тысяч карт болельщика оформлено в России. Сегодня карта болельщика применяется для покупки билетов и прохода на матчи Российской премьер-лиги на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи», — сообщила пресс-служба Минцифры России в Telegram-канале.

Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, где пройдёт круглый стол по вопросу введения на российских стадионах системы паспорта болельщика (Fan ID).