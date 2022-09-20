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В России выдано более 250 тысяч Fan ID

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В Минцифры России сообщили, что с момента запуска системы Fan ID в стране уже выдано более 250 тыс. карт болельщика.
В России выдано более 250 тысяч Fan ID
  • РИА Новости

«Свыше 250 тысяч карт болельщика оформлено в России. Сегодня карта болельщика применяется для покупки билетов и прохода на матчи Российской премьер-лиги на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи», — сообщила пресс-служба Минцифры России в Telegram-канале.

Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

В знак протеста активные фанаты клубов РПЛ отказались от посещения матчей.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, где пройдёт круглый стол по вопросу введения на российских стадионах системы паспорта болельщика (Fan ID).

 

 

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