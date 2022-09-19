Свищёв: вероятнее всего, круглый стол по Fan ID пройдёт в Министерстве спорта России
«Круглый стол по Fan ID точно состоится — он пройдёт в начале октября, в первых числах месяца. Сегодня мы проконсультировались с министром спорта России Олегом Матыциным на этот счёт. Вероятнее всего, круглый стол пройдёт в Министерстве спорта России», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».
Он также отметил важность присутствия министров, руководителей клубов, первых лиц Российского футбольного союза (РФС).
Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее Свищёв прокомментировал высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о вариантах допуска россиян к участию в международных соревнованиях.