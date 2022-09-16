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В Госдуме считают, что МОК должен полностью восстановить права российских спортсменов

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о вариантах допуска россиян к участию в международных соревнованиях.
В Госдуме считают, что МОК должен полностью восстановить права российских спортсменов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Я не понимаю, почему МОК имеет право принимать такие решения. Допуск наших спортсменов, но без национальной символики. Пускай объяснят. Нужно восстановить права наших спортсменов полностью», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также напомнил, что с конца декабря с России снимают санкции, касающиеся участия спортсменов в соревнованиях без национальной символики.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее глава USOPC Сюзанна Лайонс высказалась о возможном снятии санкций с российских спортсменов.

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