В Госдуме считают, что МОК должен полностью восстановить права российских спортсменов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о вариантах допуска россиян к участию в международных соревнованиях.

«Я не понимаю, почему МОК имеет право принимать такие решения. Допуск наших спортсменов, но без национальной символики. Пускай объяснят. Нужно восстановить права наших спортсменов полностью», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также напомнил, что с конца декабря с России снимают санкции, касающиеся участия спортсменов в соревнованиях без национальной символики.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее глава USOPC Сюзанна Лайонс высказалась о возможном снятии санкций с российских спортсменов.