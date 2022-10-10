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Сторожук заявил, что с «профессором Мешковым» можно опередить ПСЖ в Лиге 1

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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о судействе в матче 12-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Просто‑напросто Мешков — профессор в таких делах, мастер. Я хвалю человека! Так можно в Лиге 1 у ПСЖ выиграть чемпионат», — цитирует Сторожука «Матч ТВ».

«Ростов» победил «Краснодар» со счётом 3:2. «Быки» остались в начале второго тайма в меньшинстве после удаления Кайо Панталеана (57-я минута).

«Ростов» набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой строчке.

Ранее Валерий Карпин заявил, что ругался матом на игроков «Ростова» после победы над «Краснодаром».

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