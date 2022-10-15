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Чанов: Акинфеев — до сих пор безоговорочно лучший вратарь России

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о выступлении голкипера московской команды Игоря Акинфеева.
Чанов: Акинфеев — до сих пор безоговорочно лучший вратарь России
  • РИА Новости

«Акинфеев — до сих пор безоговорочно лучший вратарь России. Он самый стабильный. Самое важное, за что всегда ценили вратарей, — за надёжность, а не за пять сейвов в конкретном матче», — цитирует Чанова «Матч ТВ».

Он добавил, что молодой Матвей Сафонов, являющийся основным голкипером сборной России, иногда допускает ошибки.

Акинфеев присоединился к ЦСКА в 2002 году. В составе армейцев он провёл 716 матчей, 302 из которых отстоял на ноль.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что в столичном дерби ЦСКА — «Спартак» фаворит отсутствует.

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