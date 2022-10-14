Сёмин считает, что в столичном дерби ЦСКА — «Спартак» фаворит отсутствует

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил шансы ЦСКА и «Спартака» в столичном дерби в рамках 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Обе команды хорошо подготовлены к дерби. Надеемся и ждём, что будет хороший футбол. Фаворита в дерби нет», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Он также оценил физическую форму форвардов Александра Соболева и Фёдора Чалова.

«Они оба играют хорошо. У каждого футболиста есть свои хорошие качества. Именно на Александра и Фёдора играют партнёры в нынешнем сезоне», — сказал Сёмин.

Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).

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