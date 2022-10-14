Сёмин считает, что в столичном дерби ЦСКА — «Спартак» фаворит отсутствует
- РИА Новости
«Обе команды хорошо подготовлены к дерби. Надеемся и ждём, что будет хороший футбол. Фаворита в дерби нет», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
Он также оценил физическую форму форвардов Александра Соболева и Фёдора Чалова.
«Они оба играют хорошо. У каждого футболиста есть свои хорошие качества. Именно на Александра и Фёдора играют партнёры в нынешнем сезоне», — сказал Сёмин.
Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).
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