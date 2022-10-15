Неудержимый дуэт: почему Промес и Соболев могут решить судьбу дерби с ЦСКА

Нападающие «Спартака» Александр Соболев и Квинси Промес в новом сезоне уже забили 22 мяча и сделали 11 результативных передач на двоих. С учётом травм Игоря Дивеева и Бруно Фукса тренерскому штабу ЦСКА предстоит поломать голову над тем, как сдержать форвардов в центральном матче 13-го тура чемпионата России. Трио защитников — Кирилл Набабкин, Георгий Щенников и Виллиан Роша — не выглядит оплотом надёжности, и любая их ошибка в противоборстве с лучшим дуэтом бомбардиров РПЛ может решить судьбу дерби.

Александра Соболева и Квинси Промеса смело можно назвать одними из главных открытий нынешнего футбольного сезона в России. С одной стороны, странно говорить так о двух уже не юных игроках. С другой — оба сумели раскрыться с новой стороны и резко прибавили не только в результативности, но и в подыгрыше.

Плоды совместной работы с Гильермо Абаскалем по-настоящему ошеломляют. Если суммировать встречи РПЛ и Кубка страны, на двоих форвард и вингер забили 22 мяча и отдали 11 голевых передач. В национальном первенстве в их активе значатся 17 точных ударов — это 58,6% от всех командных голов.

Столь забивным дуэтом на сегодняшний день не может похвастать ни один другой коллектив лиги, даже «Зенит». В составе петербуржцев 14 раз отличились Малком и Вендел, но последний действует на позиции инсайда, а не в атаке. У «Ростова» 13 раз огорчили соперников Дмитрий Полоз и Николай Комличенко, а у «Сочи» — Кристиан Нобоа и Георгий Мелкадзе. Наконец, 12 голами отметились Фёдор Чалов с Хесусом Мединой в ЦСКА и Эдуард Сперцян с Олакунле Олусегуном в «Краснодаре».

При этом Соболев и Промес не только хороши непосредственно в завершении атак, но и здорово проявляют себя в качестве ассистентов. Промес вместе с Малкомом лидирует в списке лучших ассистентов РПЛ (по пять голевых передач), а Соболев, которого некоторые уже сравнивают с Эрлингом Холандом, располагается следом (4). При этом за весь прошлый сезон он помог отличиться партнёрам лишь трижды.

Причина высокой продуктивности звёзд «Спартака» отчасти кроется в падении общего уровня лиги в связи с отъездом большого числа легионеров. Это привело в том числе к проблемам в организации обороны. В результате команды стали намного больше забивать. В 97 матчах РПЛ болельщики увидели 304 гола (в среднем 3,1 за игру).

Для сравнения: в прошлом сезоне после 12 туров игроки в общей сложности отличились 256 раз (2,7), а в позапрошлом — 242 (2,5). Да и красно-белые по сравнению с прошлыми сезонами демонстрируют чуть более бесшабашный и атакующий футбол. Больше них в первенстве отличился только «Зенит» (33). По владению мячом (56,1 %) они уступают лишь петербуржцам и «Сочи», а по среднему количеству ударов за матч подопечные Абаскаля идут вторыми (18,3).

Неудивительно, что гораздо чаще угрожать чужим воротам стали и Промес с Соболевым. Например, голландец в первых 12 встречах РПЛ занёс себе в актив 50 выстрелов (в среднем — 4,2). Чаще в Премьер-лиге он бил только в розыгрыше-2018/19, но тогда хавбек провёл всего пять матчей и перешёл в «Валенсию». Соболев не очень отстаёт от него, входя в топ-10 (3,0), хотя в прошлом сезоне наносил 2,6 удара за игру.

Вдобавок обоим нападающим ещё и сильно везёт. Так, Квинси по показателю ожидаемых голов (xG) должен был записать себе в актив не более восьми точных попаданий (7,29), но выбил 11, притом что лишь раз реализовал пенальти. Александр при показателе 4,73 отметился шестью мячами, ни разу не подойдя к точке.

В грядущем матче с ЦСКА, который пройдёт 16 октября на «ВЭБ Арене» и станет центральной встречей 13-го тура РПЛ, на руку результативному дуэту должны оказаться сложности соперника в обороне. Во-первых, армейцы при Владимире Федотове пропускают почти в каждом матче и позволяют соперникам организовывать быстрые контрвыпады, оставляя свободные зоны на своей половине поля.

Во-вторых, серьёзной проблемой для красно-синих станет отсутствие Игоря Дивеева. Защитник получил перелом во встрече с «Торпедо» и выбыл на длительный срок. Мощи и роста россиянина будет особенно не хватать для сдерживания высокого Соболева. Дивеев как никто мог бы помешать партнёру по сборной России спокойно принимать мячи, но посмотрит за игрой только с трибуны.

Впрочем, новичок команды Виллиан Роша по антропометрическим данным не сильно уступает форварду. При росте 191 см он вполне способен опекать его. Однако бразилец пополнил состав команды лишь в начале сентября и успел принять участие только в шести встречах. Этого вполне достаточно, чтобы обрести некое взаимопонимание с партнёрами, но сыгранности всё ещё может не хватать.

Например, в дерби с «Динамо» компанию в тройке центральных защитников ему составили опытные Кирилл Набабкин и Георгий Щенников. Оба в силу возраста не обладают высокой скоростью и больше привыкли действовать на флангах. Можно не сомневаться, что Соболев и Промес будут регулярно врываться в их зоны, и Виллиану будет крайне сложно страховать россиян. Тот же Набабкин в упомянутой встрече с бело-голубыми фактически лишил ЦСКА победы, когда после подачи с фланга неуклюже отбил мяч прямо на ногу Фёдору Смолову.

А менять их Федотову просто не на кого. Бразилец Бруно Фукс также травмирован. В матче с «Динамо» на скамейке запасных из номинальных центральных защитников располагался только 18-летний Матвей Лукин. Скорее наставник предпочтёт универсального Бактиёра Зайнутдинова, который уже закрывал эту зону на старте сезона.

Уходить же от схемы с тремя центрбеками специалист вряд ли станет — такого в ЦСКА он пока не делал ни разу. Для обкатки нового построения требуется время, и едва ли Федотов пойдёт на столь смелый эксперимент в столичном дерби.

Зато Абаскаль вполне может воспользоваться уязвимостью оппонента и вновь сделать ставку на расстановку с двумя чистыми форвардами, где Шамар Николсон составит дуэт с Соболевым, а Промес расположится под ними. В таком случае красно-белые получат возможность усилить давление на проблемную зону соперника.

Ну а Соболев и Промес наверняка будут мотивированы на важнейший матч ещё больше, чем партнёры. Во-первых, поймавшие кураж нападающие захотят доказать болельщикам, что способны решать судьбы самых важных противостояний. Во-вторых, оба горят желанием поправить не самую удачную статистику личных встреч с ЦСКА.

Нападающие суммарно провели с армейцами 21 игру, но сумели отличиться лишь в двух из них. Причём Александр оформил дубль ещё в составе «Крыльев Советов», а в «Спартаке» ни разу не огорчал красно-синих. Квинси отличился дважды в декабре 2017-го, когда красно-белые разгромили ЦСКА, но в других десяти матчах не поучаствовал ни в одной голевой атаке.

Вдобавок Соболев, если пробьёт Игоря Акинфеева, может стать автором серьёзного достижения. Сейчас в его активе результативная серия из шести матчей в составе красно-белых. Если он отличится в седьмом, то повторит результат Николая Паршина, показанный в 1955 году.

Голландец также рассчитывает войти в историю клуба. Он семимильными шагами движется к тому, чтобы забить 100-й мяч за красно-белых. До юбилейной отметки ему не хватает всего пяти голов. И неслучайно легионер уже пообещал «порвать ЦСКА», пусть в клубе и отметили, что фраза вырвана из контекста.