Юран не считает Промеса легендой «Спартака»
- РИА Новости
«Можно ли считать Промеса легендой «Спартака»? Нужно быть аккуратней с такими словами. Легенды — это Фёдор Черенков, Юрий Гаврилов, которые провели в «Спартаке» очень много времени. Я бы не стал превозносить Промеса в ранг легенды клуба», — цитирует Юрана Sport24.
Он также подчеркнул, что звание нужно заслужить игрой. По его словам, Промес является лидером «Спартака», как и должно быть для легионера.
В нынешнем сезоне Промес возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей. «Спартак» после 12 туров занимает третье место в турнирной таблице (25 очков). Лидером является «Зенит» (30 очков).
Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре Промеса.