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Юран не считает Промеса легендой «Спартака»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о голландском нападающем «Спартака» Квинси Промесе.
Юран не считает Промеса легендой «Спартака»
  • РИА Новости

«Можно ли считать Промеса легендой «Спартака»? Нужно быть аккуратней с такими словами. Легенды — это Фёдор Черенков, Юрий Гаврилов, которые провели в «Спартаке» очень много времени. Я бы не стал превозносить Промеса в ранг легенды клуба», — цитирует Юрана Sport24.

Он также подчеркнул, что звание нужно заслужить игрой. По его словам, Промес является лидером «Спартака», как и должно быть для легионера.

В нынешнем сезоне Промес возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей. «Спартак» после 12 туров занимает третье место в турнирной таблице (25 очков). Лидером является «Зенит» (30 очков).

Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре Промеса.

 

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