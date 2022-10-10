Каррера: надеюсь, Промес станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака»
- РИА Новости
«Квинси — удивительный человек и футболист. Надеюсь, он выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и впоследствии станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака», — цитирует Карреру Metaratings.
«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2 в рамках 12-го тура РПЛ.
Промес возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей.
Ранее Квинси Промес высказался о победе «Спартака» над «Крыльями Советов».