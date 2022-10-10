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Каррера: надеюсь, Промес станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака»

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса.
Каррера: надеюсь, Промес станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака»
  • РИА Новости

«Квинси — удивительный человек и футболист. Надеюсь, он выиграет гонку бомбардиров по итогам сезона и впоследствии станет лучшим иностранным игроком в истории «Спартака», — цитирует Карреру Metaratings.

«Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2 в рамках 12-го тура РПЛ. 

Промес возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей.

Ранее Квинси Промес высказался о победе «Спартака» над «Крыльями Советов».

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