Мостовой считает, что «Спартак» зависим от Промеса и Соболева

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием ЦСКА и красно-белых.

«Меня не смущает то, что ЦСКА и «Спартак» находятся сейчас в хорошей форме, эти команды равны», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что у армейского клуба в матче со «Спартаком» есть небольшое преимущество.

«Спартак» сейчас зависим от Промеса и Соболева, а у красно-синих может выстрелить любой и выдать хорошую игру. Интереснее всего будет «Зениту», петербуржцы, наверное, будут ждать ничьих в дерби», — заключил Мостовой.

Соболев в 11 матчах чемпионата России забил шесть мячей и сделал четыре результативных паса. В нынешнем сезоне Промес возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24). Лидирует в чемпионате «Зенит», набрав 30 очков.

Ранее российский судья Игорь Федотов рассказал, какого арбитра следует назначить на матч 13-го тура чемпионата России с участием ЦСКА и «Спартака».