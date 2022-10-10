Арбитр Федотов: на дерби ЦСКА — «Спартак» в следующем туре я бы назначил Москалёва

Российский судья Игорь Федотов рассказал, какого арбитра следует назначить на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием ЦСКА и «Спартака».

«Москалёв хорошо отработал матч «Оренбург» — «Ахмат». На дерби ЦСКА — «Спартак» в следующем туре я бы назначил именно его. Не всё же Левникову, Карасёву и Кукуяну судить», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24). «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 30 очков.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от дерби между армейским клубом и «Спартаком», которое состоится в рамках 13-го тура чемпионата России.