Арбитр Федотов: на дерби ЦСКА — «Спартак» в следующем туре я бы назначил Москалёва
«Москалёв хорошо отработал матч «Оренбург» — «Ахмат». На дерби ЦСКА — «Спартак» в следующем туре я бы назначил именно его. Не всё же Левникову, Карасёву и Кукуяну судить», — цитирует Федотова «Чемпионат».
Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24). «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав 30 очков.
Ранее бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от дерби между армейским клубом и «Спартаком», которое состоится в рамках 13-го тура чемпионата России.