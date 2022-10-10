Газзаев: если ЦСКА будет играть в обороне так же, как с «Динамо», «Спартак» переиграет их

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от дерби между армейским клубом и «Спартаком», которое состоится в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Я буду болеть за ЦСКА, но в то же время мы видим у армейцев проблемы с обороной. Если ЦСКА будет играть точно так же, как с «Динамо», в обороне, то «Спартак» явно переиграет их», — цитирует Газзаева «kp.ru».

Он также подчеркнул, что отсутствие защитника Игоря Дивеева может сказаться на матче. По его словам, ЦСКА в матче со «Спартаком» нужно действовать без ошибок.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о перспективах ЦСКА и «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.